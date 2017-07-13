Новый железнодорожный вокзал в Грозном начнут строить в 2018 году

Грозный, , 14:24 — REGNUM В столице Чечни будет построен новый железнодорожный вокзал. Современное здание, оснащенное по последнему слову техники, возведут на месте старого вокзала в Грозном.

Договоренность об этом была достигнута между главой республики и начальником дирекции ОАО РЖД Виталием Вотолевским, побывавшим в Чечне с рабочим визитом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Площадь здания вокзала составит около трех тысяч квадратных метров. При разработке проекта будут учтены национальные элементы и стиль республики. Концепция вокзала уже согласована с главным архитектором.

В настоящее время, по словам Виталия Вотолевского, уже согласованы технические детали, выделены денежные средства. После проведения госэкспертизы старое здание вокзала будет снесено и начнется строительство нового. Начало работ намечено на весну 2018 года.

Что касается технического оснащения вокзала, то в Грозном будут применены такие новые для РЖД элементы, как технология управления инженерными системами, современная звуковая система, система информирования пассажиров.

Отметим, что в 2017 году в Чечне был построен вокзал в городе Гудермесе. В настоящее время на объекте ведутся работы по отделке фасада и благоустройству прилегающей территории. Также в планах властей региона строительство нового вокзала в станице Наурская, а также подведение железнодорожных веток к технопарку и некоторым другим объектам.

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Вокзал столицы Чечни благоустроят

Как сообщало ИА REGNUM, в 2000—2003 годах на восстановление инфраструктуры железнодорожного транспорта Чечни было направлено более 2,823 млрд рублей. Из федерального бюджета на эти цели планировалось выделить еще 16 млрд рублей. Восстановление многих железнодорожных объектов позволило в короткие сроки возобновить движение грузовых, пассажирских и пригородных поездов по территории Чеченской республики.