Создана совместная компания «Яндекс» и Uber

Москва, , 14:20 — REGNUM Руководители компаний «Яндекс» и Uber договорились о создании новой структуры, объединяющей бизнесы по онлайн-заказу услуг такси. Сообщение об этом опубликовано 13 июля в блоге «Яндекса».

Отмечается, что услуги новой компании будут доступны в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Заказать поездку на такси клиенты смогут через любое из двух приложений.

Инвестиции в совместную компанию составят $225 млн от «Яндекса» и $100 млн от Uber. Оценивается объединенная структура в $3,725 млрд.

Генеральный директор сервиса «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян пояснил, что владеть 59,3% компании будет «Яндекс», еще 36,6% будет принадлежать Uber, а 4,1% — сотрудникам новой компании.

Худавердян отметил также, что для пользователей обоих сервисов такси изменений не произойдет. При этом водителей объединит единая платформа, кроме того, у сервисов будет действовать «роуминговое» соглашение.

«Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Всё это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки», — пояснил он.

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