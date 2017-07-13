Завод по переработке строительных отходов планируют построить в Казани

Казань, , 13:58 — REGNUM

В Советском районе Казани планируют построить завод по переработке строительных отходов. Постановлением мэра Ильсура Метшина на 1 августа назначены публичные слушания, на которых рассмотрят проект межевания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект межевания разработан в рамках действующего генерального плана Казани. Участок под завод образуется из другого земельного надела.

Согласно публичной кадастровой карте, участок площадью 11 998 кв. м, указанный в документе, находится в районе улицы Стройная, 34д и относится к землям населённых пунктов. Его разрешённое использование — под здание по переработке строительных отходов. Кадастровая стоимость — 34 884 065,02 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отходы в виде стекла в Татарии также будут перерабатывать. По информации начальника отдела обращения с отходами министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустема Богданова, в регионе планируется строительство завода по выпуску пеностекольных утеплительных блоков. Если данный проект будет реализован, то полностью снимет проблему утилизации данного вида твёрдых бытовых отходов. Такое заявление Рустем Богданов сделал в рамках пресс-конференции 13 июля.

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По информации Совета по предпринимательству при главе республики, каждый год в Татарии образуется более 10 млн тонн отходов, из которых на промышленные приходится 25%, а на бытовые — 12%. Основная часть отходов идёт на полигоны для захоронения. Общая площадь полигонов в республике превышает 360 га.