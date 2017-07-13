Семь из десяти богатейших чиновниц – депутаты Госдумы РФ

Москва, , 13:53 — REGNUM Представительницы нижней палаты российского парламента заняли семь из десяти строчек в рейтинге журнала Forbes. В Топ-10 вошли члены федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ, задекларировавшие наиболее высокие доходы по итогам 2016 года.

В общей сложности доход самых состоятельных чиновниц в минувшем году достиг почти 220 млн рублей. Составители рейтинга имели в распоряжении данные деклараций депутатов Государственной думы, Совета Федерации, членов правительства и сотрудниц администрации главы государства.

Возглавила рейтинг депутат Государственной думы («Единая Россия») Татьяна Соломатина. Врач по образованию, Соломатина входит в комитет Госдумы по охране здоровья. Доход депутата за 2016 год составил 56,2 млн рублей, увеличившись более чем вдвое по сравнению с 2015 годом (26,5 млн рублей).

В беседе с изданием Татьяна Соломатина призналась, что никаких иных доходов, помимо зарплаты парламентария, не имеет. Источники ее доходов задекларированы в соответствии с законом РФ и связаны с владением «определённым имуществом». В ее личной собственности находятся квартира, гараж, две машины и одна единица техники для бездорожья.

На второй строчке рейтинга — член Совета Федерации Людмила Нарусова, представляющая в верхней палате парламента Туву. В 2016 году доход Нарусовой составил 28,7 млн рублей, она владеет двумя участками земли, жилым домом, долями в нескольких квартирах и нежилых помещениях и автомобилем.

Тройку лидеров замыкает заместитель председателя Госдумы («Справедливая Россия») Ольга Епифанова. Ее доход в 2016 году, как и годом ранее, составил 24,5 млн рублей. Епифанова является владелицей двух земельных участков, двух жилых домов, двух квартир, двух нежилых помещений, двух автомобилей — легкового и грузового — и одного нежилого здания.

Далее идут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (22,9 млн рублей), член комитета Госдумы по международным делам («Единая Россия») Елена Панина (16,5 млн рублей), член комитета Госдумы по энергетике («Единая Россия») Наталья Назарова (15,7 млн рублей) и вице-премьер Ольга Голодец (15,6 млн рублей).

Замыкают Топ-10 состоятельных госслужащих замглавы комитета Госдумы по обороне (КПРФ) и вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая (15,4 млн рублей), замглавы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления («Единая Россия»), первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (12,3 млн рублей), а также член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей («Единая Россия») Валентина Рудченко (10,5 млн).

Отмечается, что не вошли в десятку лидеров ни глава Минздрава РФ Вероника Скворцова (6,6 млн рублей), ни глава Минобразования Ольга Васильева (6,1 млн рублей). Не попали в перечень и представительницы Кремля — максимальный доход среди них — у помощника президента Ларисы Брычевой (7,7 млн рублей).

В случае, если бы в рейтинге учитывались служащие Центробанка, не являющиеся федеральными чиновниками, картина была бы иной. Возглавила бы список зампред Банка России Ольга Скоробогатова (74,3 млн рублей), а в рейтинг вошли бы также зампред ЦБ Ксения Юдаева (31,9 млн), директор департамента статистики ЦБ Екатерина Прокунина (28,5 млн рублей) и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (26,9 млн рублей).

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