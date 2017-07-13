Рынок пока не верит в инфляцию на уровне в 4% — Орешкин

Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Долгосрочные ожидания рынка об уровне инфляции пока не совпадают с ожиданиями правительства и Центробанка, и государство должно быть готово взять на себя соответствующие риски. Об этом заявил 13 июля министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в тот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «средняя инфляция будет вблизи 4%. Но, конечно, она будет колебаться».

Максим Орешкин подчеркнул, что механизм государственных гарантий ради долгосрочного финансирования следует использовать лишь точечно.

«Правительство верит в инфляцию 4%, Центробанк верит в инфляцию 4%, мы все вместе делаем всё возможное, чтобы инфляция была на этом уровне, но, к сожалению, пока долгосрочные инфляционные ожидания не находятся на «заякоренном» уровне в 4%. Поэтому здесь на некий горизонт в несколько лет можно подставить плечо и взять этот риск на себя», — сказал Орешкин.

Он добавил, что министерство финансов и так, как правило, берет на себя эти риски, когда выпускает инструменты с плавающей доходностью. Ведомство уже пошло на это в 2015 году, когда решило активно выпускать такие инструменты.

«Мы верили, что инфляция упадет, рынок в это не верил. И государство взяло на себя этот риск, привлекало финансирование по плавающей процентной ставке», — напомнил Орешкин.

Однако нельзя допускать, подчеркнул министр, чтобы механизм госгарантий полностью переносил риски конкретных проектов на государство, так как подобная подмена всегда ведет к негативным последствиям.

«Применение государственных гарантий должно быть точечным, частичным, использоваться только тогда, когда рядом с государством стоит частный сектор и берет на себя значительную долю рисков проекта, анализирует его вместе с государством и считает, что риск в таком проекте адекватен при доходности, которую можно получить», — заключил Орешкин.

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