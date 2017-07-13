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Глава МЭР призвал готовиться к волатильности рубля

Экономика

И не видит в этом ничего экстремального

Санкт-Петербург, 13 июля 2017, 13:41 — REGNUM  Глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал ослабление рубля и призвал быть готовым к волатильности российской валюты.

«Да, рубль несколько ослабел, да, может быть, какое-то давление сохранится, но, опять же, плавающий курс подразумевает определенную волатильность, нужно быть к ней готовым, ничего здесь страшного, экстремального нет», — сказал он в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле Минфин в 600 раз сократил объемы покупаемой валюты. Общий объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 74,3 млн рублей в период с 7 июля по 4 августа 2017 года. Ежедневная сумма купленной валюты в эквиваленте составит 3,5 млн рублей, сообщили 5 июля в пресс-службе ведомства.

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