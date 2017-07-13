Директор ульяновской компании может получить до 10 лет за обман дольщиков

Ульяновск, , 13:31 — REGNUM Директор ООО «Данскри» (Ульяновск) может получить до 10 лет заключения с хищение средств дольщиков и бюджетных средств, выделенных на обеспечение квартирами детей-сирот.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, всего было похищено почти 18 млн рублей.

Занимая должность директора ООО «Данскри» обвиняемый организовал участие фирмы в ряде аукционов на возведение в рамках долевого строительства многоквартирного дома в поселке Майна в целях приобретения органами власти квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

После заключения четырех госконтрактов с региональным министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта компании были перечислены авансовые платежи.

Для создания видимости исполнения взятых обязательств директор ООО «Данскри» оформил со сторонним оранищациями сделку генерального подряда, после чего распорядился бюджетными денежными средствами по собственному усмотрению.

Аналогичным способом он заключил и договоры участия в долевом строительстве с населением.

В настоящее время предпринимателю предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также с причинением значительного ущерба гражданам»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.