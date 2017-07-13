Госдума рассмотрит законопроект о льготах участникам реновации 19 июля

Москва, , 13:26 — REGNUM Законопроект, предполагающий введение налоговых льгот в связи с программой реновации в городе Москве, Госдума рассмотрит в первом чтении на предпоследнем пленарном заседании весенней сессии 19 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Мы получили положительное заключение правительства на законопроект, поскольку налоговый закон, предоставляющий льготы, в обязательном порядке подлежит заключению правительства. Поэтому Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении в среду 19 июля», — сообщил Макаров.

Ранее к Госдуме с просьбой поддержать законопроект обратился мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, такой закон очень важен для горожан, поскольку предусматривает несколько видов льгот. Во-первых, от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость предлагается освободить Фонд содействия реновации Москвы.

«Такое освобождение поможет очень серьезно удешевить проект и одновременно позволит более эффективно расходовать бюджетные средства, потому что программа, в основном, финансируется за счет средств регионального бюджета», — пояснил Макаров.

Однако наиболее важное нововведение законопроекта касается москвичей, отметил депутат.

«Самая важная льгота — это освобождение от подоходного налога граждан, которые получат квартиры по программе реновации», — подчеркнул Макаров.

По словам депутата, Госдуме необходимо оперативно рассмотреть вопрос.

«Важно рассмотреть этот законопроект в первом чтении сейчас, чтобы подключилась рабочая группа Госдумы по реновации и чтобы ко второму и третьему чтению этот законопроект прошел серьезное обсуждение», — отметил Макаров.

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