Официальный уровень безработицы в Нижегородской области составил 0,5%

Нижний Новгород, , 13:04 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области по итогам первого полугодия 2017 года составил 0,5%. Официально в качестве безработных 8 тыс. человек.

Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 35,0 тыс. вакансий. При этом более 66% вакансий — рабочие профессии.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Нижегородской области — 0,32 человека на одну вакансию.

В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,41% при численности безработных — 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2017 года в Нижегородской области официально были зарегистрированы в службе занятости 8,3 тыс. человек.

При этом уровень официально зарегистрированной безработицы составлял 0,5%, а общая численность безработных, рассчитанная с учетом итогов обследования рабочей силы, составила 4,3%.