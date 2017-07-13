«Нефть в нисходящем тренде»

Москва, , 12:58 — REGNUM В нефтяных котировках в ближайшие дни ожидается развитие нисходящего тренда, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.

«Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, добыча нефти в США за неделю выросла на 59 тыс. бочек в сутки, после роста на 88 тыс. бочек на предыдущей неделе и достигла в общей сложности 9,397 млн. баррелей ежесуточно, приближаясь к рекордным значениям 2015-го года.

Во-вторых, страны ОПЕК в июне добывали максимальные с начала года объёмы сырой нефти и на 390 тыс. баррелей в сутки превышали лимиты, установленные в соглашении ОПЕК+.

В-третьих, внутри ОПЕК произошёл раскол и такие страны, как Ливия и Нигерия, заметно увеличившие дебет скважин в последнее время, не горят желанием присоединиться к соглашению об ограничении нефтедобычи», — пояснил Коробков.

«Целью нисходящего движения на ближайшее время по сорту Brent, выступает уровень в $46,20 за бочку и $44 по сорту WTI, соответственно», — предположил эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 13 июля цены на нефть слабо колеблются после роста на статистике из США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,04% — до 47,76 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI сохранилась на отметке 45,49 доллара за баррель.

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