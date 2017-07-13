Прием карт «Мир» могут начать в Турции и Таиланде

Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Российская платежная система «Мир» может заработать в Турции, Таиланде и других странах дальнего зарубежья. О таких проектах рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на Международном финансовом конгрессе в Петербурге 13 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что стратегической задачей в ближайшие годы станет прямой международный прием этих карт, и в первую очередь — на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На прошлой неделе прошли первые транзакции по карте «Мир» совместно с платежной системой Армении «Арка». В ближайшие полтора месяца инфраструктура Армении сможет целиком обслуживать владельцев карт «Мир».

По словам Комлева, следующими странами-участницами должны стать Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Возможно и партнерство с национальной платежной системой Таджикистана.

«Всего этого очень ждут из стран ЕАЭС. Это создание того самого единого платежного розничного пространства, о котором много говорится и в экономическом, и в политическом аспекте. В каждой стране есть национальная платежная система, но взаимодействие между дружественными государствами могло осуществляться только с выходом на крупнейшие международные платежные системы», — заметил Комлев.

Теперь же, считает он, ЕАЭС сможет избавиться от зависимости от международных стандартов и лицензий. Кроме того, предполагается и выпуск карт с единым знаком взаимного приема «Мир».

"Аналогичные проекты обсуждаем с Турцией, Таиландом, другими странами. Они чуть более сложные, там больше нюансов, каждая такая страна уникальна», — сказал Комлев.

Напомним, на данный момент выпущено 10 млн 600 тыс. карт «Мир». С 1 июля 2017 года вступил в силу закон, который в обязательном порядке переводит зарплаты всех сотрудников бюджетных учреждений и ведомств, а также пенсионные выплаты на карты «Мир».

Но Комлев полагает, что большая часть из 10,5 млн человек все же пришла к карте «Мир» добровольно.

«К моменту, когда норма законодательства вступила в силу, к 1 июля, уже было выпущено порядка 10 млн карт. Начиная с июля, выпускается еще почти миллион. Понятно, что какие-то карты выпускались в рамках тех самых бюджетных выплат, но, тем не менее, мы считаем, что очень большое количество граждан пришло за картой «Мир», большей части граждан это интересно, они хотят получить карту», — сказал Комлев.

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