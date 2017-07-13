«Курс достигнет 61 рубля за доллар в августе»

Москва, , 12:41 — REGNUM Ослабление рубля, которое началось после некоторого укрепления российской валюты, продолжится и далее, но будет довольно умеренным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

«Ослабление продолжится, но будет умеренным, в районе 15−20 копеек. Хотя стоимость нефти марки Brent упала ниже 47,7 долларов за баррель, рубль все еще остается в районе 60,1−60,2 к доллару», — отмечает Волков.

По его словам, такое проведение рубля подтверждает, что валюта показывает стабильность и относительное равнодушие к происходящему на рынке нефти.

«Давление со стороны текущего счета платежного баланса будет усиливаться, также все большую роль будет играть ситуация на рынке облигаций федерального займа, интерес к которым падает», — считает Волков.

По его словам, до августа рубль вряд ли преодолеет отметку в 61 за доллар.

«Но после того, как это случится, будет открыта дорога к диапазону 62−64 рублей за доллар, где нацвалюта стабилизируется в очередной раз», — уверен Волков.