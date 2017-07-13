В Узбекистане начнут продавать элитные автомобильные госномера

Ташкент, , 12:47 — REGNUM С 1 сентября 2017 года в Узбекистане будет введен порядок выбора государственных регистрационных номеров для автотранспортных средств с востребованной комбинацией букв и цифр. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Госномера будут продавать дороже обычных, в том числе путем проведения аукциона.

Мирзиёев также отменил с 1 января 2018 года обязательное требование о постановке гражданами на учет доверенностей на право пользования автомобилем в подразделениях безопасности дорожного движения органов внутренних дел — нотариусы будут сами отправлять в ГАИ доверенности в электронной форме.

По предложению МВД Узбекистана будет создана единая централизованная информационно-компьютерная система управления безопасностью дорожного движения «путем расширения компьютеризированной системы в городе Ташкенте, а также внедрения ее в городе Нукусе и областных центрах».

Кроме того, с 1 января 2018 года в стране появятся частные станции техосмотра.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Узбекистане в настоящее время государственные регистрационные номера для автотранспортных средств не могут иметь три одинаковые цифры или два нуля впереди. Власти страны, вводя данное положение, руководствовались, прежде всего, идеей равноправия всех участников дорожного движения. Вместе с этим, водители, которые хотели выделить свое особое положение, договаривались о получении госномеров с зеркальными цифрами или нулем между двух одинаковых цифр.