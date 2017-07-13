Производственные показатели в Киргизии выросли почти на треть

Бишкек, , 12:32 — REGNUM В январе — июне 2017 года рост экономики Киргизии составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а инфляции — на 2,8%. При этом объем валового внутреннего продукта превысил 193,89 млрд сомов (168,6 млрд рублей по текущему курсу). Об этом сообщила пресс-служба Национального статистического комитета.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского злоторудного месторождения «Кумтор» объем ВВП в этот период достиг 172,7 млрд сомов (150,17 млрд рублей) и увеличился на 3,1%.

Промышленной продукции в первом полугодии 2017 года было произведено на 104,62 млрд сомов (90,97 млрд рублей), что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 31,6%. Рост производства обеспечен за счет увеличения выпуска основных металлов, добычи металлических руд и производства очищенных нефтепродуктов и электроэнергии.

Наибольший рост потребительских цен и тарифов этот период зафиксирован в Таласской области Киргизии — на 5,9%. Это обусловлено преимущественно подорожанием пищевых продуктов и безалкогольных напитков.

Величина прожиточного минимума во втором квартале 2017 года в среднем на душу населения составила 5052 сома (4393 рубля). Среднемесячная номинальная заработная плата 14 338 сомов (12 468 рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2016 году объем ВВП Киргизии составил 458 млрд сомов (более 398,26 млрд рублей по текущему курсу), рост ВВП — 3,8%. Инфляция снизилась на 0,5%.Отметим, что по прогнозам аналитиков Всемирного банка, в 2017 году киргизстанская экономика должна будет вырасти на 3,4%, в 2018 году — на 4%, а в 2019 году — на 4,8%.