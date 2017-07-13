В Симферополе подорожает проезд в маршрутных такси

Симферополь, , 12:28 — REGNUM Власти Симферополя прогнозируют в ближайшее время рост стоимости проезда в маршрутках на два — три рубля. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

«Это необходимая мера, которая вполне обоснована. Мы понимаем, что резкое поднятие тарифа будет негативно сказываться как на предприятии, так и на жителях нашего города. Поэтому данная процедура будет проходить поэтапно и безболезненно. Новый тариф установят только после того, как управление транспорта и связи заключит договоры с перевозчиками. Окончательное решение должны принять в Государственном комитете по ценам и тарифам РК», — отметила специалист.

Она также подчеркнула, что, когда будут собраны все соответствующие документы, горадминистрация заключит договоры и будет обращаться в Госкомцен за установкой предельного уровня тарифов.

«До конца года тариф может поменяться в пределах 2−3 рублей, то есть стоимость проезда поднимется до 14−15 рублей», — завила Анастасия Лавринова.

Также напомним, что согласно приказу «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым, оказываемые ГУП РК «Крымтроллейбус», с 1 июля на два рубля подорожала стоимость проезда в троллейбусах полуострова, которая теперь составляет 14 рублей.