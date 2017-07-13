«Лоббируют своих»? В Якутии делят деньги от продажи акций «АЛРОСА-Нюрба»

Якутск, , 21:10 — REGNUM 10% акций дочки алмазодобывающей компании «АЛРОСА», базирующейся в Нюрбинской районе Якутии, пока не проданы, но это вопрос уже решённый. Деньги, которые будут выручены в результате этой сделки, в республике уже начали распределять, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Предварительный список проектов, претендующих на средства из Фонда развития местного производства, который будет создан на деньги от продажи 10-процентного пакета акций «АЛРОСА-Нюрба», уже составлен. Целью формирования такого фонда власти республики называют развитие местного производства, на эти цели будет потрачено порядка 2 млрд рублей средств от продажи ценных бумаг нюрбинской дочки «АЛРОСА».

По информации Якутия.инфо, в списке проектов, которые могут получить эти деньги, находятся аффлированные власти компании, многим из которых уже не раз выделялись бюджетные средства. СМИ предполагает, что при составлении списка власти республики решили не заморачиваться, а выдвинули тех, кто были под рукой не задумываясь о том, насколько успешны, а скорее, проблемны эти компании.

В списке потенциальных получателей денег от продажи пакета акций «АЛРОСА-Нюрба» — сельскохозяйственные проекты компаний АО «Таба», СХПК «Урдэл», СХПК «Тумэн», ОАО «Туймаада-Агроснаб», ОАО «Сайсары», ООО «Саюри».

«Алмазэргиенбанк» готов за эти деньги организовать алмазо-бриллиантовый комплекс в ТОР «Кангалассы», ФАПК «Сахабулт» — модернизировать кожевенное производство, Служба спасения Якутии — изготавливать теплоизолирующие костюмы с использованием композитного материала, ГБУ «Противопожарная служба республики» — устанавливать противопожарно-охранную сигнализацию, МУП «Аптеки города Якутска» — создать линию по переработке лекарственного сырья, «Якутцемент» — расширить цементное производство, «Корпорация развития Якутии» — построить гостиничный комплекс, ООО «Сахасельстрой» — организовать производство ДСП и ЛДСП. В списках инициаторов проектов также почти все республиканские министерства и несколько городских управлений, их предложения составляют около трети от всего списка.

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«Предвосхищая критику со стороны предпринимательского сообщества о том, что «власти лоббируют своих», я скажу, что пока что у нас нет формальных оснований критиковать их выбор, поскольку они ждут в том числе и с нашей стороны, — отметила исполнительный директор «ОПОРЫ России» Наталья Местникова. — Я считаю, что вначале мы должны проявить какое-то движение навстречу и предложить свои проекты, и уже если они будут отвергнуты, выступать с критикой. Для нас важно, чтобы простые предприниматели, не связанные с государством, тоже получили поддержку, но это во многом зависит от инициативы самих предпринимателей».

Министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов подчёркивает, что список «предварительный и далеко не окончательный.

«Мы находимся в стадии его формирования. Во-первых, мы собрали предложения и потребности региональной экономики через наши отраслевые министерства. Сейчас мы ждем инициативы от муниципальных образований, глав наслегов. Ведем с ними рабочую переписку. Следующий этап — предложения общественных объединений предпринимателей», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, намерение потратить часть средств, вырученных от передачи в частные руки 10-процентного пакета акций алмазодобывающей компании АЛРОСА-Нюрба, на развитие местного производства 26 апреля озвучил глава региона Егор Борисов. Развитие местного производства он назвал главным, стратегическим направлением, так как этим занимаются исключительно жители республики.

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Напомним, вокруг вопроса о продаже акций нюрбинской дочки «АЛРОСА» ранее разгорелся скандал. Многие общественники, депутаты во главе с руководителем муниципалитета Борисом Поповым выступили против приватизации этих ценных бумаг.

«Продавать акции АЛРОСА-Нюрба — это все равно что зарубить курицу, несущую золотые яйца», — в том числе высказывал мнение депутат Госдумы от республики Федот Тумусов.