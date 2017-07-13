Валентина Самойлова, , 13:35 — REGNUM

Десятки контролирующих и надзорных органов съехались в Находку для проведения проверок: Ространснадзор, Росприроднадзор, прокуратура, экологические и политические общественные организации. Порты Приморского края проинспектировал губернатор Владимир Миклушевский, работу угольных терминалов внимательно изучили депутаты Госдумы и даже предложили законодательно полностью запретить открытую перевалку угля в морских портах.

Законопроект депутатов, как часто бывает с узкопрофильными вопросами, оказался нереализуемым из-за отсутствия в России крытых терминалов по перевалке угля, а также в силу еще большей опасности закрытого метода перегрузки: уголь в закрытых складах имеет высокую пожароопасность. Таким образом, если законодательно закрыть перевалку угля в морских портах Находки, приняв унифицированный закон об угольных портах, жителям Находки будет грозить не угольная пыль, а серьезные угольные пожары. Кроме того, на период перестройки открытых морских терминалов в закрытые (требует не один год и много миллиардов инвестиций) Россия будет отстранена от международного рынка угля, что может быть на руку иностранным поставщикам. Таким образом, законопроект о запрете открытой перевалки угля вряд ли станет законом, а значит эффективного решения поставленной президентом задачи пока нет.

В то же время, решение данной экологической проблемы просматривается через железную дорогу.

В период традиционных летних ремонтов дорожного полотна, ОАО «РЖД» вводит ограничения на перевозку грузов. В это лето значительные ремонтные работы осуществляются практически на всем Дальневосточном полигоне, начиная с Красноярской ж.д. Перевозки угля в порты Дальнего Востока ограничены достаточно жестко, по принципу «уравниловки», если смотреть в процентном соотношении к поданным компаниями заявкам. Угольные компании не могут отправить на экспорт почти 1 170 вагонов экспортного угля в сутки (более 80 тыс тонн в сутки и около 7,5 млн тонн за июнь-август).

Согласно июльской статистике согласования железной дорогой планов угольщиков на перевозку экспортного сырья в порты Дальнего Востока, ограничения в пределах 10−30% от запрашиваемого количества вагонов наложены на 18 компаний. Но большинство из них — это небольшие не специализированные терминалы, которые отправляют запрос на перевозку нескольких десятков вагонов в сутки. Именно такими терминалами заполнена Находка, именно их деятельность привела к обращению местных жителей к президенту страны. РЖД эти заявки на перевозку угля урезала процентов на 20.

В списке угольных компаний есть только три специализированных порта для перевалки угля: АО «Торговый порт Посьет», АО «Дальтрансуголь», АО «Восточный Порт».

Они построены с соблюдением всех современных экологических требований, регулярно проводят мероприятия по снижению вредного воздействия угольной пыли. Их объем обработки железнодорожных составов составляет в сумме более 1500 вагонов с углем в сутки, почти 5 млн тонн экспортного угля в месяц. Соответствующие заявки РЖД также сократила на 10−20%. Но если от небольших объемов 20% цифра не такая уж и страшная, то по угольным терминалам с большими объемами обработки грузов это достаточно ощутимый удар.

Порты, приспособленные для цивилизованной работы с углем, могли бы взять на себя те незначительные в своих масштабах объемы перевалки угля, которые оказываются столь значительными для жителей Находки. Хотя бы на летний период за счет ограничения поставок угля по ж/д, город мог получить передышку, которая никак не отразилась бы на экспортном потенциале страны.

Пока же специализированные порты недополучат в результате ограничений РЖД миллионов тонн экспортного груза, работая не на полную мощность. В то же время неспециализированные порты в городской черте недополучают всего по несколько вагонов в сутки, что практически не сказывается на их объеме перевалки.