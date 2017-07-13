Половодье на Волге перешло в дождевой паводок

Самара, , 12:06 — REGNUM В бассейне Верхней Волги и Камы резко возросла приточность. Причиной стали обильные осадки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Жигулевской ГЭС (филиал «РусГидро»), только за последние три дня — с 10 по 12 июля — боковая приточность в Куйбышевское водохранилище выросла с 1500 до 2460 кубометров в секунду.

«Суммарный приток к створу Куйбышевского гидроузла вырос в 1,3 раза, на 4300 куб. м/с — с 13 000 до 17 300 кубометров в секунду, из общего поступления воды боковая приточность оставляет 2460 куб. м/с, 6570 куб. м/с — от Чебоксарской ГЭС, 8281 куб. м/с — от Нижнекамской ГЭС. Гидрологическая обстановка 2017 года уникальна тем, что весеннее половодье перешло в дождевой паводок. Фактический боковой приток в Куйбышевское водохранилище в июне 2017 года составил 2735 м3/с при норме 1440 куб. м/с», — констатируют специалисты.

По их данным, пиковые сбросы при пропуске ежегодного весеннего половодья достигают 30 тыс. куб. м/с, и такой объем расходов не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Согласно установленному Росводресурсами режиму, до 20 июля Жигулевская ГЭС будет работать при уровнях воды у плотины гидроузла в пределах отметок 53,20−53,30 м — в режиме транзитного пропуска всей поступающей к гидроузлу воды.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Самары предупредили жителей о резком повышении уровня воды в Волге 12 июля на 1−1,5 м и настоятельно рекомендует всем гражданам быть особенно внимательными при нахождении вблизи береговой зоны, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.

Жигулевская ГЭС продолжает работать в режиме повышенной приточности в связи с непрекращающимися осадками, приток воды к створу Жигулевской ГЭС держится на высоком уровне, отметили в филиал «РусГидро».

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