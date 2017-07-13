Законопроект о рассрочке по уплате доначисленных сумм налогов внесен в ГД

Москва, , 11:39 — REGNUM Законопроект о новом основании для рассрочки про уплате налогов внесли в Госдуму депутаты комитета по бюджета среди которых Андрей Макаров и Леонид Симановский, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Парламентарии предлагают ввести новое основание для предоставления рассрочки по уплате налогов, начисленных по результатам контрольных мероприятий.

Планируется давать рассрочку при невозможности единовременной уплаты налогоплательщиком начисленных налоговым органом по результатам налоговой проверки сумм налогов до истечения срока исполнения направленного требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов.

В отличие от действующих в настоящее время оснований для изменения сроков уплаты налогов, может применяться к широкому кругу налогоплательщиков.

Требования к заинтересованную лицу, претендующему на получение рассрочки по данному основанию, а также порядок установления наличия такого основания в соответствии с законопроектом закрепляются непосредственно в Налоговом кодексе Российской Федерации, что позволяет обеспечить прозрачность и доступность механизма изменения срока уплаты налога, отмечают депутаты.

Одновременно с расширением возможности налогоплательщиков воспользоваться правом на получение рассрочки по уплате доначисленных сумм налогов законопроектом предусмотрены и гарантии безусловного поступления денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в виде предъявляемого к таким налогоплательщикам требования обязательного представления банковской гарантии как наиболее защищенного способа обеспечения исполнения обязательств.

Рассрочка может быть предоставлена на сумму, которую налогоплательщик обязан уплатить в бюджетную систему, поэтому в случае возникновения спора в отношении суммы подлежащих уплате сумм налога решение о рассрочке не может быть принято, а принятое решение подлежит отмене, пояснили авторы.