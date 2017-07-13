В Самаре построят транспортно-пересадочные узлы на железнодорожных станциях

Самара, , 11:40 — REGNUM В Самаре построят транспортно-пересадочные узлы в районе железнодорожных станций «Красный кряжок» в Куйбышевском районе и «Ягодная» в микрорайоне Крутые Ключи. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, стоимость проекта пока не известна.

Планы по созданию сети транспортно-пересадочных узлов и развитию железнодорожного сообщения в границах Самары обнародованы после встречи городского руководства с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергеем Блохиным и депутатом Самарской губернской думы — председателем совета директоров строительной компании «Корпорация Кошелев» Владимиром Кошелевым.

Было отмечено, что транспортно-пересадочные узлы в районе станций «Красный кряжок» в Куйбышевском районе и «Ягодная» в Крутых Ключах обеспечат жителям Красноглинского и Куйбышевского районов поездки «друг другу в гости напрямую, без пересадок», а время в пути составит в среднем 50 минут, в зависимости от величины пассажиропотока и типа электропоезда. На эти станции будут переориентированы и маршруты других видов общественного транспорта для удобства пересадки пассажиров, для них создадут специализированные зоны обслуживания, залы ожидания, перехватывающие парковки. Речь также шла о переносе станции «Ягодная» ближе к улице Мира. По мнению депутата-бизнесмена, «такой шаг в разы увеличит пассажиропоток».

По данным главы Самары Олега Фурсова, если в 2016 году количество пассажиров на маршруте «Красный кряжок — Самара — Ягодная» составило более 1 млн человек, то в год проведения чемпионата мира по футболу в России ожидается рост пассажиропотока более чем в три раза. Остался нерешенным главный вопрос — стоимость проекта. Как только стороны его рассчитают, Фурсов обратиться к губернатору Николаю Меркушкину за финансовой поддержкой.

Градоначальник поручил своему первому заместителю Владимиру Василенко предусмотреть в бюджете 2018 года расходы на обновление системы освещения, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство территорий, расположенных вблизи станций «Пятилетка», «Ягодная» и «Красный кряжок». Также глава Самары поручил Департаменту градостроительства подготовить поправки в правила землепользования и застройки для изменения статуса земельного участка, на котором планируется построить транспортно-пересадочный узел в Крутых Ключах.

Как сообщало ИА REGNUM, между администрацией Самары, Куйбышевской железной дорогой и строительными компаниями «Древо» и «Корпорация Кошелев» было подписано соглашение о создании системы транспортно-пересадочных узлов, которая, по информации властей, позволит жителям отдаленных районов и пригородных территорий быстро добираться до центра города.

Отметим, на подготовку транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году в Самарском регионе будет освоено в общей сложности 56 млрд рублей. Такие данные прозвучали в докладе губернатора Николая Меркушкина на коллегии Министерства транспорта РФ в апреле текущего года.

В рамках мероприятий по подготовке дорожной инфраструктуры к чемпионату мира ведутся работы по реконструкции автодорог «Волжский — аэропорт «Курумоч» и Московского шоссе в Самаре. Первая дорога создаст новые условия для подъезда к аэропорту, кроме того, будут выполнены требования ФИФА о максимальной продолжительности пути от аэропорта к стадиону в течение 40 минут. Московское шоссе после реконструкции будет представлять собой новую 10-полосную дорогу, протяженностью более 10 километров с двумя тоннелями.

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