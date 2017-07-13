Росстандарт получил предупреждение от ФАС

Москва, , 11:31 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба направила в адрес Росстандарта предупреждение о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки создания дискриминационных условий для иностранных поставщиков на рынке цемента, сообщили в ФАС.

Установило, что утвержденный Росстандартом ГОСТ на цемент создает дискриминационные условия и ограничивают конкуренцию на рынке цемента.

ФАС отмечает, что введения дополнительных барьеров ограничивается доступ иностранного цемента в Россию.

Ведомство рекомендовало Росстандарту до 15 августа 2017 года исключить из ГОСТ Р 56 836−2016 пункты, предусматривающие обязанность сертификации каждой цементной продукции всеми участниками рынка вне зависимости от страны происхождения товара.

Напомним, постановлением правительства РФ от 3 сентября 2015 года с марта 2016 года введена процедура обязательной сертификации цемента. При этом, схема прохождения процедуры сертификации предусмотрена Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56 836−2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов».

Справка ИА REGNUM :

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет функции по оказанию госуслуг, управлению госимуществом в сфере технического регулирования и метрологии. Росстандарт осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов до принятия правительством РФ решения о передаче этих функций другим федеральным органам исполнительной власти.