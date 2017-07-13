Планы чиновников: собрать Екатеринбург и Челябинск в агломерацию

Челябинск, , 11:30 — REGNUM Урал готовят к созданию третьей по величине агломерации в России. Связующей инфраструктурой планируется сделать железнодорожную высокоскоростную магистраль, заявил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Грандиозный план чиновник обосновывает мировой тенденцией, задаваемой глобализирующимся миром, в котором будут конкурировать крупные агломерации городов с населением от 15 млн человек. При этом на Урале инфраструктура, объединяющая два крупнейших мегаполиса соседних регионов, по мнению Гаттарова, должна быть построена на основе железнодорожного сообщения.

«Если Екатеринбург и Челябинск будут развиваться по отдельности, они будут конкурентны только на уровне Урала. Построив ВСМ, мы можем стать третьей агломерацией в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Нередко приходится слышать, что альтернативой проекту могло бы стать расширение и модернизация трассы М-5 на участке между Челябинском и Екатеринбургом. Но если даже мы построим еще одну автомобильную дорогу, соединяющую два областных центра, это, конечно, будет дешевле, чем ВСМ, но даст агломерационный эффект в 10−15 раз меньше», — сообщил Руслан Гаттаров.

Ему вторит свердловский коллега. При этом он делает ставку на развитие собственного, внутри двух областей, производства, для удовлетворения запросов местного населения.

«Сегодня, с развитием технологий и глобализации, притягивает большее количество новых жителей та территория, которая дает людям более высокое качество жизни, уровень доходов, сервиса. Анализ рынков спроса наших регионов показывает, что товарооборот по Свердловской области составляет 1 триллион 50 миллиардов рублей. И лишь небольшую долю внутреннего спроса мы обеспечиваем сами: к примеру, порядка 10 миллиардов рублей в год мы тратим на стройматериалы для ремонта в «хрущевках», а, у себя производим до 10% используемых отделочных и строительных материалов, 20 миллиардов расходуем на обувь, создаём 1−2%, 60 миллиардов рублей — на одежду, а выпускаем 2−3%. Мы теряем сотни миллиардов рублей налогов и рабочие места, которые уходят в другие территории. Промышленный потенциал Екатеринбурга и Челябинска на базе согласованной стратегии совместного добрососедского развития позволит стать нашим городам крупнейшей точкой экономического роста, надежным плацдармом развития нашей страны на Восток», — сказал вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

Предварительные планы предполагают создание маршрута с четырьмя станциями Екатеринбург-Кольцово-Баландино-Челябинск. Скоростной поезд должен соединить железнодорожные вокзалы и аэропорты двух городов.

Напомним, челябинские власти несколько лет назад инициировали обсуждение проекта ВСМ «Екатеринбург-Челябинск». В настоящее время действует созданное хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» (УСМ), в которую входят правительства Челябинской и Свердловской областей. В начале 2017 года к партнерству подключился частный инвестор — компания «РВМ Капитал», заявившая о готовности вложиться в предпроектную подготовку строительства. Проектом строительства ВСМ между двумя крупнейшими уральскими городами интересуются корейская «Hyundai Rotem» и китайская «China Railway Group Limited». Сроки начала строительства постоянно корректируются. Однако, как сообщил сотрудник южноуральского подразделения РЖД, на некоторых участках существующей железной дороги между Екатеринбургом и Челябинском производятся работы по «выправлению малых радиусов поворотов железнодорожного полотна, и его укрепления». Цель работ — проверка на возможность запуска скоростного железнодорожного движения на существующей магистрали.

Отметим, обсуждение проекта создания агломерации за счет объединения Екатеринбурга и Челябинска возобновились с новой интенсивностью после прошедшего в Москве очередного урбанистического форума, в котором одной из главных тем стала «Эпоха агломераций. Новая карта мира».