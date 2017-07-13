На 18% вырос экспорт российской сельхозпродукции за полгода

Москва, , 11:14 — REGNUM В I полугодии 2017 года экспорт сельскохозяйственных товаров и продовольствия из России составил 7 млрд 345,7 млн долларов США, что на 17,7% выше уровня аналогичного периода 2016 года, сообщили в Минсельхозе РФ.

Основу экспорта составляют зерновые, на них приходится 37,1% в общем объеме экспорта, в том числе на долю пшеницы — 27,7%. На втором месте — рыба и рыбопродукция (19,7%), на третьем — растительные масла (15,4%).

В январе-мае зафиксирован рост поставок российского сахара в 66 раз до 115,4 тыс. тонн, а также свинины — в 2 раза до 9,2 тыс. тонн, поставки мяса птицы увеличились в 1,5 раза до 49,8 тыс.тонн.

Поставки мороженной рыбы выросли до 725,9 тыс. тонн (+36,3%). Экспорт растительных масел вырос на 27,4% до 1,5 млн тонн, шоколада до 38,4 тыс. тонн (+21,1%).

Объемы поставок за рубеж российской пшеницы достигли отметки в 11 млн 275,7 тыс. тонн (+21,3% за 1 полугодие 2017 г.), ячменя — 1 111,9 тыс. тонн (+8,2%).

В I полугодии 2017 года около 50% экспортируемой российской сельхозпродукции и продовольствия ввезено в Египет ($812,3 млн), Китай ($700,6 млн, Казахстан ($575,2 млн), Турцию ($560,6 млн) и Южную Корею ($541,9).

Напомним. как сообщало ИА REGNUM, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2015—2016 сельхозгоду составил почти 33,9 миллиона тонн, в том числе экспорт пшеницы — 24,6 миллиона тонн. До 2030 года Россия намерена нарастить экспорт зерна до 50 миллионов тонн.

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