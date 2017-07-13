Ирина Яровая просит Генпрокуратуру дать оценку социальному аудиту «Ашана»

Москва, , 11:12 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») просит Генпрокуратуру дать правовую оценку процедуре социального аудита, которую с 1 января 2018 года, по сообщениям СМИ, вводит торговая сеть «Ашан», а также, принять необходимые меры по пресечению нарушений законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, соответствующий запрос Яровая направила Генпрокурору Юрию Чайке.

Парламентарий опасается, что социальный аудит приведет к дополнительной дискриминации поставщиков.

«Из информационного сообщения следует, что социальный аудит будут проводить 9 аудиторских компаний по утвержденному контрольному списку, содержащему ряд направлений для поверочных мероприятий. Тем самым торговая сеть фактически берет на себя функции контроля, создавая дополнительные условия для дискриминации отдельных поставщиков продовольственных товаров и для нарушения законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. Фактически речь идет о принудительном платном коммерческом аудите», — говорится в документе.

Международная практика свидетельствует о том, что «применение социального аудита является исключительной формой внутреннего корпоративного контроля и ни в коем случае не применяется как инструмент экспансии и прямого контроля над другими организациями», напоминает она.

Французский ритейлер «Ашан» откроет флагманский магазин в центре Москвы — на Тверской, 4, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультанта сделки. Это здание находится рядом с Государственной думой, Большим театром, в нескольких минутах ходьбы от Кремля.