Сергей Собянин призвал ГД принять закон о налоговых льготах при реновации

Москва, , 11:05 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин призвал Госдуму поддержать проект закона о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации.

Законопроект предполагает освобождение получателей жилья от налога на доходы (НДФЛ), Фонд содействия реновации Москвы планируется освободить от налога на прибыль и НДС.

«Закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации, одобрили в правительстве РФ. В ближайшее время его рассмотрят в Госдуме. Этот закон очень важен для горожан, я очень прошу депутатов Госдумы поддержать его», — написал Собянин на своей странице в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа реновации жилого фонда Москвы предполагает расселение и снос ветхих пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту.ИА REGNUMнаправило официальный запрос в мэрию в Москвы с просьбой сообщить: кто и когда, по какой процедуре признал названные пятиэтажки ветхими или аварийными, но так и не получило ответа. Из СМИ известно, что такого признания зданий аварийными, согласно законной процедуре, не было и нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство отклонило проект налоговых льгот для участников реновации