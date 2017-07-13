Честный бизнес не должен конкурировать с мошенниками — глава ЦБ РФ

Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Банку России почти удалось завершить вывод с рынка недобросовестных игроков. Об этом заявила 13 июля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что завершение санации рынка необходимо для установления здоровой конкуренции среди банков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это наш безусловный приоритет», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что банковский рынок необходимо очистить, так как «низкое качество конкуренции так же плохо, как и ее отсутствие». «Честный бизнес не должен конкурировать с мошенниками», — заявила председатель Банка России.

В этой связи Центробанк также намерен сосредоточиться на пропорциональном регулировании среди банков, чтобы выровнять конкурентные условия для участников разного размера и помочь рынку выстроить ниши, где разным типам клиентов и их потребностям соответствуют разные типы финансовых институтов. ЦБ год работал над необходимыми мерами, в итоге, в течение полугода у банков будет возможность выбрать лицензию, по которой они будут работать.

«Мы рассчитываем, что банки с базовой лицензией будут активно работать с малым бизнесом и населением. Чтобы поддерживать доверие к небольшим банкам, мы готовимся и поддержали идею о введении страхования средств малого бизнеса в банках», — сказала Набиуллина.

Российской экономике нужно больше кредитования инвестиционной и операционной деятельности компаний, подчеркнула Набиуллина. При этом, по ее данным, в 2017 году заметно вырос объем кредитования физических лиц, оперативными темпами растет ипотека, доля вкладов населения в пассивах банка превысила долю корпоративного фондирования.

За первые шесть месяцев 2017 года активы банковского сектора увеличились на 2,2%, стабилизируется и снижается доля просроченной задолженности, прибыль сектора составила 770 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это показывает, что банковская система успешно восстанавливается, наращивает кредитование и будет расширяться в дальнейшем», — сказала Набиуллина.

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