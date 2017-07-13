Бюджетная отчетность Федерального казначейства недостоверна — СП РФ

Москва, , 10:41 — REGNUM Бюджетная отчетность Федерального казначейства за 2016 год в части отражения доходов является недостоверной, поскольку неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта на общую сумму 47,8 млн рублей были отражены в формах бюджетной отчетности с нарушением указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

В результате проверки установлено 30 нарушений, из которых 16 выявлено при проверке федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР»).

Так, при осуществлении госзакупок учреждением в нарушение закона «О контрактной системе» в 2016 г. осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме менее, чем 15% совокупного годового объема закупок, а именно 12,17% от совокупного годового объема закупок учреждения. Указанный факт содержит признаки состава административного правонарушения.

В нарушение Правил подготовки планов информатизации госорганов и отчетов об их выполнении изменения в План информатизации Федерального казначейства на 2016 финансовый г. и плановый период 2017, 2018 гг., получившие положительное заключение Минкомсвязи России, не утверждены самим Федеральным казначейством.

Объем незавершенного строительства на 1 января 2017 года составил 15,35 млн рублей. В составе незавершенного строительства по Федеральному казначейству числится два объекта с общим объемом расходов федерального бюджета в сумме 12,36 млн рублей.

Согласно сведениям о достижении значений показателей госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», представленным Федеральным казначейством Минфину России, из 17 показателей в 2016 г. по шести показателям (индикаторам) запланированные значения выполнены, по девяти — перевыполнены, по двум — не выполнены. Выявлены и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит представления Федеральному казначейству и федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», обращение — в ФАС, а также заключение — в палаты Федерального Собрания.

По фактам выявленных нарушений отдельные сотрудники Федерального казначейства были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, выговора и уменьшения премиальных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года по подозрению в мошенничестве были арестованы заместитель главы Федерального казначейства Сергей Гуральников и начальник управления ведомства Сергей Павлов.

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