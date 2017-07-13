За первые 6 месяцев 2017 года экспорт и импорт КНР выросли на 15% и 25,7%

Пекин, , 10:35 — REGNUM Главное таможенное управление КНР опубликовало доклад, согласно которому за первые шесть месяцев 2017 года объем китайского экспорта увеличился на 15%, импорт при этом вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

«Экономика КНР в первом полугодии продемонстрировала устойчивый рост и стабильность. Мы ожидаем, что во второй половине 2017 года экономические показатели также продемонстрируют положительную динамику», — заявил журналистам официальный представитель таможенного управления Хуан Сунпин.

Пресс-секретарь Главного таможенного управления КНР подчеркнул, что Китай строго выполняет резолюции Совбеза ООН, сократив экспорт угля в КНДР с февраля 2017 года. За первое полугодие экспорт китайского угля в КНР сократился на 75% в годовом эквиваленте, пишет «Жэньминь жибао».

Рост объема импорта и экспорта был заранее спрогнозирован аналитиками, однако эксперты не ожидали столь высоких показателей. Увеличение внешнеторгового оборота было вызвано ростом глобального спроса на китайские товары.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам мая внешнеторговый оборот Китая увеличился более чем на 12% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году.

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