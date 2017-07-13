Более 1,6 тыс. га виноградников побил град в Темрюкском районе Кубани

Темрюкский район, Краснодарский край, , 10:15 — REGNUM В Краснодарском крае подсчитывают ущерб от града, который обрушился на Темрюкский район 7 июля. Предварительная сумма пока не называется, но, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации 12 июля, от непогоды пострадали виноградные насаждения предприятий ООО «Победа», ООО «АФ Кубань», ООО «Фанагория-Юг».

Кроме того, град нанёс повреждения и бахчевым культурам фермерских хозяйств Краснострельского сельского поселения.

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«Повреждения затронули не только листовой аппарат, но и грозди. Помимо повреждений градом порывистый ветер местами положил виноградную шпалеру», — уточнил начальник управления сельского хозяйства администрации района Владимир Мальцев.

В отдельных местах повреждено до 50% будущего урожая винограда, всего более 1,6 тыс. га.

Чтобы не допустить полной потери урожая, в хозяйства района проводят комплекс защитных мероприятий противострессовыми препаратами и ремонт шпалеры.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный град прошёл в Краснодарском крае 4 и 5 июля. Больше других пострадал Лабинский район, где размеры градин достигали 50 мм. В зону прохождения фронта попали станица Ахметовская и село Горное Ахметовского сельского поселения. Градом в 200 частных домовладений в станице Ахметовской побило крыши, еще 20 домов пострадали в селе Горное.

4 июля от града пострадали Мостовской и Лабинский район Краснодарского края. Градины размером почти 50 мм в диаметре уничтожали посевы, били крыши домов и стекла машин в станицах Андрюки и Ахметовская, поселке Псебай и селе Горное.

Добавим, что в Краснодарском крае на ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывы ветра местами могут достигать 14 м/с.

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