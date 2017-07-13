Под Екатеринбургом построят гигантскую железнодорожную станцию

Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM Руководство Свердловской железной дороги озвучило намерение о строительстве большого транспортного кластера в районе станции Сидельниково неподалёку от Екатеринбурга. О том, что на данный момент уже ведётся предпроектная подготовка, сообщил в ходе промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 первый заместитель начальника СвЖД по экономике и финансам Иван Колесников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что данный проект является первым и крупнейшим в России, а всего в стране планируется построить десять подобных кластеров. В ближайшие три года будет подготовлена проектная документация, а впоследствии на строительство уйдёт ещё три года, при этом участие региональных властей будет заключаться в привлечении клиентов для нового крупного логистического пункта, сообщает «Правда УрФО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках выставки ИННОПРОМ-2017, которая проходит в Екатеринбурге состоялось подписание нескольких важных документов. В частности было объявлено о появлении нового резидента ОЭЗ «Титановая долина», который намерен построить в особой экономической зоне Свердловской области деревообрабатывающее производство. Также был подписан меморандум с китайскими инвесторами, готовыми подключиться к реализации проекта второй очереди метрополитена в Екатеринбурге.

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