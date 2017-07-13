Где самая дешёвая рабочая сила в Поволжье: данные по регионам

Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Приволжском федеральном округе среднедушевые доходы населения сократились и составили в апреле 24 538 рублей. Максимальные доходы на душу населения отмечены в Татарии и Нижегородской области, минимальные — в Марий Эл и Чувашии. При этом средняя зарплата в Поволжье выросла и достигла 28 581 рубля. Самый дорогой труд — в Пермском крае и Татарии, дешевле всего рабочая сила была в Чувашии и Мордовии. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На начало мая в Поволжье среднедушевые доходы населения составили в среднем 24 538 рублей (в РФ — 30 522), что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рост произошёл в пяти регионах округа: Башкирии (на 8,8%), Марий Эл (на 4,4%), Мордовии (на 2,7%), Чувашии (на 3,1%) и Самарской области (на 1,1%). Наибольшее падение среднедушевых доходов произошло в Татарии (снижение на 8,2%) и Пермском крае (снижение на 7,7%).

Наибольшие среднедушевые доходы отмечены в Татарии (31 066 рублей), Нижегородской области (30 159 рублей), Пермском крае (26 222 рубля) и Самарской области (26 027 рублей). Далее идут Башкирия (23 837 рублей) и Удмуртия (23 668 рублей). Аутсайдерами являются Марий Эл (17 230 рублей), Чувашия (17 309 рублей) и Саратовская область (18 417 рублей).

Что касается показателя реальных доходов, то в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Поволжье они сократились на 3,4% (в России снижение составило 1,8%). В округе рост реальных доходов произошёл в трёх регионах — в Марий Эл (рост на 1,8%), Мордовии (на 0,6%) и Ульяновской области (на 1,3%). Максимальное снижение зарегистрировано в Татарии (на 6,5%), Нижегородской области (на 6,6%) и Чувашии (на 6,2%).

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Приволжском федеральном округе на конец апреля составила 28 581 рубль (в РФ — 39 839 рублей). Это на 6% выше по сравнению с апрелем 2016 года. Выше среднеокружного средняя зарплата была в пяти регионах: в Пермском крае (32 565 рублей), Татарии (31 874 рубля), Нижегородской области (30 301 рубль), Самарской области (30 215 рублей) и Башкирии (29 140 рублей). Аутсайдерами являются Чувашия (23 592 рубля), Мордовия (23 604 рубля) и Марий Эл (23 617 рублей).

Долги по зарплате на 1 июня текущего года в ПФО составили почти 204,5 млн рублей. Наибольшие долги по заработной плате скопились в Самарской области (44,2 млн рублей), Удмуртии (22,4 млн рублей) и Нижегородской области (21,2 млн рублей). Минимальная задолженность — в Ульяновской области (2,2 млн рублей) и Башкирии (3 млн рублей).