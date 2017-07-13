В нормативное состояние приведут 4 тыс. км дорог в 36 регионах России

Москва, , 09:45 — REGNUM До 2025 года в России планируется привести в нормативное состояние около 50 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих, сообщили в Росавтодоре.

Таким образом, увеличение доли дорог городских агломераций, входящих в проект «Безопасные и качественные дороги» и соответствующих нормативным требованиям, составит 85%. «Эти улучшения почувствуют 19 млн человек — жителей агломераций», — отметил он.

В 2017 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 36 регионах России выполняются работы по ремонту покрытия на 4 тыс. км региональных трасс, ликвидации более 1000 мест концентрации ДТП, установке 1600 светофоров и 25 тыс. дорожных знаков.

На эти цели в 2017 году из федерального бюджета и бюджетов агломераций, входящих в проект, выделяется более 65 млрд рублей.

Ход работ по проекту контролируется в специальной системе «Эталон», которая позволяет сотрудникам проектных офисов отслеживать все процессы в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение 85% дорожной сети 36 крупнейших городских агломераций в нормативное состояние к 2025 году. В этом сезоне на реализацию проекта из госбюджета выделено 30 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано почти 5 тыс. км региональных дорог, а также ликвидированы более тысячи очагов аварийности.

Напомним, в состав проекта вошло 38 агломераций (36 регионов, в Кемеровской области и Татарии — по две агломерации) с населением более 19 млн человек. Изначально в качестве участников проекта рассматривались города-миллионники. Затем к проекту подключились населенные пункты, где проживает не менее 500 тыс. человек. Реализация проекта будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год.

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