«Власти отпугивают иностранные инвестиции в ДФО, парализуя диалог с АТР»

Владивосток, , 09:50 — REGNUM Приход иностранных инвестиций в экономику регионов Дальнего Востока тормозят власти, которые не умеют выстраивать диалог с инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а иногда и вовсе их отпугивают. Такое мнение озвучил директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев. Значительный отток иностранного капитала за 2015−2-2017 годы произошёл в Чукотском автономном округе, Магаданской и Амурской областях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперты «Чёрного куба» проанализировали параметры иностранного капитала в экономике дальневосточных регионах, начиная с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года. В этот период на территории макрорегиона уже действовали особые режимы привлечения инвестиций.

На последнем месте рейтинга находится Магаданская область, в экономике которой иностранных инвестиций на сегодняшний день практически нет. За два года остаток иностранного капитала сократился более чем в 70 раз — с $765 млн до $11 млн. В такой упадок, по мнению экспертов, инвестиционная среда региона пришла после оттока иностранного капитала из особой экономической зоны, которая была создана в 1999 году.

Отток иностранного капитала в экономике Чукотки составил $79 млн. Эксперты уверены, что Москва автономный округ в качестве плацдарма для развития экономических отношений со странами АТР практически не рассматривает.

«Особняком стоит Амурская область, в экономике которой зафиксирован отток иностранного капитала размером в $4 млн. Регион никак не может переформатировать свой инвестиционный потенциал под экономическую конъюнктуру», — прокомментировали составители рейтинга.

Рост прямых иностранных инвестиций показали Якутия — $389 млн, Хабаровский край — $284 млн, Камчатский край — $165 млн, Еврейская автономная область — $160 млн. Отдельно эксперты остановились на ЕАО, которую, по их мнению, за последние два года иностранные партнёры вывели из числа депрессивных регионов.

Первые две строчки рейтинга занимают Приморский край, куда пришло более $1 млрд иностранных инвестиций (их суммарный прирост составил 97%), и Сахалинская область — почти $20 млрд (суммарный прирост составил 54%).

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По мнению Юрия Коломейцева, приход иностранных инвестиций в экономику регионов ДФО тормозят власти и чиновники различного уровня, которые не могут выстроить коммуникации с инвесторами из АТР, а зачастую даже отпугивают их.

«Инвесторы обращаются в администрацию Приморского края, оттуда их посылают в министерство, из министерства их направляют ещё куда-то, и в итоге инвестор теряется, — отметил политолог. — На днях наблюдал ситуацию, когда в одной из таких структур японские инвесторы просидели полтора часа, переводчики не смогли наладить с ними коммуникацию и в конце спросили, зачем они сюда приехали, после чего ошарашенные японцы на следующий день улетели».

Как сообщало ИА REGNUM, к выводу о том, что именно региональные органы власти препятствуют ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа пришёл и генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он отметил, что чиновники создают административные барьеры для реализации инвестиционных проектов, чинят бюрократические препятствия, требуют от бизнеса лишние бумаги, а тем временем надзорные органы терроризируют предпринимателей незаконными проверками.