Власти vs малый бизнес: для предпринимателей Красноярска забрезжила надежда

Красноярск, , 09:34 — REGNUM Тема переноса временных сооружений на новые места продолжает оставаться актуальной для Красноярска. Предприниматели обращаются в мэрию за компенсационными местами.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, губернатор Виктор Толоконский провел совещание, главной темой которого как раз и стало рассмотрение схемы размещения временных сооружений в Красноярске.

Напомним, в мае 2017 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о ситуации в Красноярске, складывающейся вокруг сноса нестационарных торговых объектов (НТО). Он подчеркнул, что снос НТО является проблемой для города-миллионника: «Мы сейчас видим, например, в Красноярске достаточно напряженная сегодня ситуация: больше 500 предпринимателей могут лишиться своих мест. Понятно, что там нужно решать вопросы Универсиады, но надо решать, давать какие-то компенсации или по закону».

А, по словам председателя краевого союза малого предпринимательства Виталия Бондарева, действия администрации Красноярска по сокращению количества НТО и вовсе могут привести к уничтожению 30 тысяч рабочих мест.

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Позиция властей

На совещании 12 июля 2017 года заместитель главы Красноярска Сергей Кочан рассказал, что на сегодняшний день на земельных участках, находящихся в границах ремонта и благоустройства дорог, установлено 454 торговых ларька и павильона. Большая часть уведомлений о расторжении договоров и прекращении работы объектов направлена предпринимателям. По 213 строениям бизнесмены уже обратились в мэрию за компенсационными местами размещения временных сооружений, из них 72 владельца малого бизнеса уже согласовали новые места расположения своих павильонов. Ещё 98 предпринимателей планируют обратиться за компенсационными местами в ближайшее время, отметил Кочан.

По его словам, с бизнесменами, выбравшими новые места для работы, будут заключаться договоры сроком до 7−10 лет. Для торговых точек планируют создавать специальные комплексы, выполненные в едином архитектурно-строительном стиле. Более того, городские власти пообещали, что все торговые ряды присоединят к сетям электроснабжения на льготных для предпринимателей условиях.

Также Сергей Кочан отдельно обратил внимание на то, что расторгать договоры с предпринимателями до истечения их срока действия, «то есть до 31 декабря 2017 года», не будут.

«У них есть время для того, чтобы выбрать компенсационные места для дальнейшей работы. Пока идут все юридические процедуры, бизнесмены будут продолжать свою торговую деятельность на старом месте до истечения срока договора», — подчеркнул заместитель главы города.

На совещании выступил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Он заявил, что процедура перехода предпринимателей на новые места работы должна быть выполнена на высоком организационном уровне, а также предложил «искать компромиссы».

«Конечно, реализация столь масштабного плана изменения облика города не пройдет безболезненно. Я понимаю, что часть предпринимателей уже согласилась на компенсационные места, но есть и те, кто переезжать на новые торговые точки не хочет. Поэтому мы должны искать компромиссы. Программа переноса временных сооружений на новые места должна пройти качественно, при этом учитывать как права бизнесменов, так и права жителей Красноярска», — сказал губернатор.

Позиция предпринимательского сообщества

По мнению председателя краевого союза малого предпринимательства Виталия Бондарева, власти предоставляют общественности не совсем объективную картину происходящего.

«Администрация города Красноярска утверждает, что большое количество предпринимателей уже согласилось переехать на компенсационные участки, а остальные, мол, уже готовы написать заявления, чтобы обратиться за компенсационными местами в ближайшее время. Я думаю, что администрация города Красноярска немного лукавит. На самом деле, в соответствии с действующим нормативным актом администрации, каждый предприниматель, который получил уведомление о прекращении договорных отношений, должен в течение трёх месяцев с момента получения уведомления обратиться в горадминистрацию за компенсационным местом. Если предприниматель этого не сделает в течение трёх месяцев, он потеряет право получения компенсационного места. Именно поэтому большинство предпринимателей пишет заявления о предоставлении компенсационного места. Но, как правило, они пишут это заявление на свой же земельный участок, где у них сейчас расположен объект, чтобы в будущем у них была возможность, если это будет необходимо, воспользоваться правом компенсационного места», — объясняет Бондарев.

Он обратил внимание на ещё один важный момент: «Администрация Красноярска говорит, что многие предприниматели получили согласование на новые компенсационные места. На самом деле большинство предпринимателей получило по таким согласованиям места рядом с тем земельным участком, где у них сейчас расположен объект. То есть они всего лишь сдвигаются от проезжей части немного подальше — на несколько метров ближе к жилым домам. Естественно, этим предпринимателям есть смысл передвинуться на 5−10 метров. Им нет необходимости заново искать возможности выполнения технических условий подключения к электроснабжению. Эти предприниматели пошли навстречу администрации, решив сдвинуться на 5−10 метров. Хотя, в принципе, это ничего не меняет. И, если учитывать позицию администрации, что это всё делается в рамках благоустройства автодорог, я могу утверждать, что ни один объект не мешает благоустройству».

«Другой важный момент, который администрация всё-таки озвучила. Те предприниматели, которые переедут на новые земельные участки, будут подключены к электрическим сетям на льготных условиях. У меня возникает вопрос. На каких льготных условиях? Где это прописано? Каким нормативным актом утверждено? Ни один раз на рабочей группе в горсовете Красноярска мы задавали эти вопросы представителям администрации, просили показать хоть какое-то соглашение с ресурсоснабжающими организациями. Оказалось, нет никакого соглашения. И у нас есть примеры, когда предприниматели самостоятельно пытались судиться с энергетиками. Есть судебные решения, когда энергетики по три года не подключают предпринимателей, которые уже оплатили выполнение технических условий, и суд уже обязал энергетиков выполнять эти договорные отношения и подключать предпринимателей к электроснабжению. И именно здесь, когда администрация говорит, что поможет, мы просим, чтобы они показали документ, имеющий юридическую силу, на который мы сможем опираться», — продолжает председатель краевого союза малого предпринимательства.

Виталий Бондарев напомнил о словах городских властей о том, что предприниматели могут оставаться на местах до конца действия своих договоров: «Очень хотелось бы в это верить. Не может же администрация Красноярска на совещании у губернатора вводить его в заблуждение».

«Все предприниматели получили уведомления, что до 17 июля они должны подать заявление на компенсационное место, с этого момента они должны освободить земельный участок. Но администрация говорит, что никого не будет трогать до окончания действия договорных отношений. Хотелось бы, чтобы администрация юридически подкрепила эти слова. Ведь власти говорят одно, а когда предприниматель, защищая свои права, пойдёт в суд, сложно будет там предоставить как доказательство факт совещания у губернатора. Поэтому у нас тут большие сомнения. Администрация подчёркивает, что до 31 декабря 2017 года никого не будет трогать, все будут стоять на местах. Но, например, у некоторых предпринимателей, получивших уведомление на демонтаж, договоры действуют до 2019 года. То есть они будут стоять на месте до истечения срока договоров? Или всё-таки до 31 декабря 2017 года? Нестыковка, хотелось бы, чтобы администрация этот момент тоже разъяснила. Иначе получается, что они делают заявление, а потом не выполняют публичные обязательства, это неправильно», — говорит собеседник ИА REGNUM.

Завершая беседу, Виталий Бондарев рассказал о важном для красноярских предпринимателей событии. По его словам, недавно на имя главы города Красноярска Эдхама Акбулатова пришло письмо от уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Он направил обращение на имя Акбулатова в ответ на наши жалобы. В письме он отметил, что в городе ведётся не совсем правильная политика в отношении малого предпринимательства. Приведу пример. Администрация предлагает компенсационные места и говорит, что это достойные места. Мы их обследуем, и оказывается, что они не соответствуют требованиям или хотя бы тем критериям, по которым сейчас работает предприниматель. Там нет пешеходного трафика, в основном нет доступной жилой застройки. Это такие площадки, где бизнес не сможет развиваться. И Борис Титов донёс свою позицию до властей Красноярска, что в данной ситуации нельзя поступать таким образом с малым бизнесом, тем более с учётом федерального законодательства и с учётом стратегии развития торговли, — объясняет Виталий Бондарев. — Необходимо всё-таки учитывать позицию предпринимательского сообщества, предоставлять адекватные альтернативные компенсационные места, которые бы позволили малому бизнесу сохраниться и развиваться».

По его словам, бизнес-омбудсмен в письме разъясняет, что за предпринимателем должно быть закреплено определённое право, хочет этого администрация или нет: «Если меняется место для предпринимателя, то должен сохраняться бизнес. И это самое главное. Титов говорит, что если власти и хотят предпринимателей переместить, то они должны сделать это так, чтобы бизнес сохранился и не умер».

«Борис Титов заверил, что в случае выявления акта вынесения решения о демонтаже нестационарных торговых объектов в нарушении законодательства, он может вмешаться вплоть до приостановления действия нормативных актов с одновременным их обжалованием в судебном порядке. То есть если администрация всё-таки будет нарушать права предпринимателей, то Борис Титов готов приостановить действие нормативных актов, а у него есть такие полномочия, и через суд обжаловать эти действия администрации и всё-таки защищать бизнес. Предприниматели Красноярска восприняли это письмо на ура. Мы общаемся с предпринимателями из других регионов. И можно сказать, что предпринимательское сообщество Красноярска, наверное, первое получило такое письмо, которое выражает позицию уполномоченного и говорит, что нельзя поступать с бизнесом таким радикальным способом. Мы делаем вывод, что есть реальные защитники, которые готовы отстаивать права малого бизнеса», — подытожил председатель краевого союза малого предпринимательства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярск в настоящее время активно готовится к Универсиаде, которая пройдёт в городе в марте 2019 года. Город наводит лоск. И в мэрии ранее заявили, что после проведенного ремонта дорожной сети на прилегающей территории вместо павильонов появятся новые места благоустройства, пешеходные зоны и парковочные карманы.

По состоянию на июнь 2017 года в Красноярске работало 3560 временных сооружений, из них 1994 павильона и 1566 киосков. Виталий Бондарев утверждает, что за 2016 год малый бизнес принёс в казну города Красноярска 1,5 млрд рублей.

24 мая в Красноярске на Красной площади прошёл митинг предпринимателей. По информации организаторов, целью акции протеста стала попытка сохранения тысяч рабочих мест бизнесменов.