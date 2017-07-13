ОПЕК повысила прогноз по добычи нефти в РФ на 2017 год

Вена, , 09:28 — REGNUM Организация стран — экспортеров нефти повысила прогноз по добыче сырья в России в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущей оценки. Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Таким образом, прогноз добычи черного золота на текущий год для России составляет 11,07 млн баррелей в сутки. В результате объем нефтедобычи в 2017 году в РФ будет на 10 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в 2016 году.

«В 2015—2016 годах наблюдались более высокие затраты и увеличение объема буровых работ, что привело к росту добычи нефти и замедлению темпов сокращения годовой добычи на 2,5%», — отмечается в докладе организации.

В связи с продлением соглашения о сокращении добычи сырья российская сторона будет сдерживать объемы добычи до конца первого квартала 2018 года. По итогам 2018 года добыча возрастет на 170 тыс. баррелей в сутки по сравнению с отметкой 2017 года — до 11,24 млн баррелей в сутки.

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В отчете ОПЕК говорится и о том, что объемы нефтедобычи в Саудовской Аравии в июне увеличились на 51,3 тыс. баррелей в сутки относительно майской отметки. Показатель достиг 9,95 млн баррелей в сутки .

В общей сложности рост добычи в 14 странах картеля составил по отношению к маю 393,5 тыс. баррелей в сутки — до 32,611 млн баррелей в сутки. Наиболее заметный рост добычи в июне произошел в Ливии, Нигерии, Анголе, Ираке и Саудовской Аравии.

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