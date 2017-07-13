Массажистов и фотографов в Кузбассе выводят из тени

Кемерово, , 13:04 — REGNUM Кемеровские депутаты увеличили количество категорий самозанятых граждан для получения двухлетних налоговых каникул. Парламентарии установили так называемые «налоговые каникулы» для дополнительных десяти видов оказываемых услуг. На очередной 59-й сессии кузбасского парламента 12 июля проект закона «Об установлении видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения на 2017 — 2018 годы» был рассмотрен сразу в двух чтениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Воспользоваться таким видом налоговых льгот смогут те, кто занимается ремонтом домов и квартир по заказам населения, производством или ремонтом обуви и прочих изделий из кожи, изготовлением или ремонтом одежды, ремонтом компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, а также массажисты, фотографы и организаторы свадеб и юбилеев.

Чтобы «отгулять» налоговые каникулы для самозанятых, нужно встать на налоговый учет, сообщив о своём роде занятий в инспекцию Федеральной налоговой службы. После этого можно рассчитывать на освобождение в ближайшие два года от подоходного налога, то есть НДФЛ и страховых взносов.

Как подчеркнули ИА REGNUM в совете народных депутатов Кемеровской области, принятие закона позволит ввести налоговые правила для тех, кто в полной мере не охвачен действующими налоговыми нормами. К тому же, легализация самозанятых граждан позволит получить достоверную информацию о количестве предпринимателей в области, контролировать и иметь возможность поддерживать малый бизнес.

В то же время, управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что сложно сказать, насколько выгодно самим самозанятым выходить «из тени».

«В условиях, когда ухудшается общее состояние экономики, скорее следует ожидать большего ее «затемнения». Поэтому, на мой взгляд, налоговые сборы в результате подобных действий власти повысятся несущественно, большого значения эти действия не имеют», — отметил ИА REGNUM Дьячков.

Напомним, в ноябре 2016 года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс о двухлетних налоговых каникулах для трех категорий самозанятых: домработниц, нянь (сиделок) и репетиторов. Между тем, региональные власти наделены правом расширять данный список по своему усмотрению практически без ограничений.