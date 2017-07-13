В Воронежской области построят мясоперерабатывающий комбинат за 10 млрд

Воронеж, , 09:21 — REGNUM Современный мясоперерабатывающий завод общей стоимостью около 10 млрд рублей планируется построить в Павловском районе Воронежской области. Предполагается, что строительство стартует летом 2018 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, говорилось 12 июля на встрече главы региона Алексея Гордеева ﻿с председателем совета директоров Группы компаний «Агроэко» Владимиром Масловым.

Как отмечалось на встрече, всего «Агроэко» в ближайшие годы планирует построить в Павловском районе два предприятия.

Реализация инвестиционного проекта по строительству комбикормового завод уже началась: к данному моменту завершены земляные работы, возводится фундамент. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей — сдать объект планируется в конце 2018 года.

Летом следующего года компания намерена приступить к строительству строительство мясоперерабатывающего комбината, ориентированного на экспорт продукции. Общий объем инвестиций составит около 10 млрд рублей. Как отмечалось на встрече, комбинат должен стать одним из наиболее мощных, технологичных и роботизированных предприятий в своей отрасли в России.

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