Подземные хранилища газа на Украины заполнены на 39%

Киев, , 09:21 — REGNUM На 39% Украина заполнила подземные газовые хранилища (ПХГ) по данным на 11 июля 2017 года, сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

Согласно данным «Укртрансгаза», к 11 июля в украинских ПХГ было накоплено 12,08 млрд кубометров природного газа. При этом добыто 11 июля на Украине было 56,31 млн кубометров газа.

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Также 11 июля Словакия экспортировала на Украину 23,42 млн кубометров голубого топлива, Венгрия — 7,78 млн кубометров, Польша — 4,35 кубометров.

Всего на Украине расположены 12 ПХГ общим объемом 31 млрд кубометров газа.

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Напомним, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что из-за недостаточно быстрого темпа проведения реформ в компании Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может отказать «Нафтогазу» в выдаче $300 млн на приобретение голубого топлива.

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