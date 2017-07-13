Колыма: «Вопросы доступности цен на рыбу для населения пока остаются»

Магадан, Магаданская область, , 09:24 — REGNUM В Магаданской области в этом году ждут удачной путины и хорошего подход рыб лососевых видов. В регионе уже выловлено 556 тонн рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Ловить рыбу в Магаданской области будут 28 предприятий на 51 рыбопромысловом участке, пока работы начало только 21. Глава региона Владимир Печёный уже попросил осуществляющие вылов рыбы компании не забывать про население области и поставлять улов на рынки. Причём это обещание правительство Колымы просит подтвердить письменной договорённостью.

«Магаданская область — рыбный край, но вопросы доступности цен на рыбу для населения пока остаются, — констатировал губернатор Магаданской области — Поэтому мы обращаемся к рыбопромышленникам с предложением — подписать соглашение о прямых продажах, и призываем принять участие в программе социального партнерства, целью которой является обеспечение жителей области свежей рыбой во время путины и мороженной — в зимний период».

Рыбу нелососевых видов и прибрежный улов Владимир Печёный порекомендовал продавать на ярмарках выходного дня рыбного павильона. Немаловажными он также назвал поставки рыбы в городские округа региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на Колыме сильнее всего росли цены на рыбу. Так, солёная, копчёная и маринованная рыба подорожала на 43%, рыбные консервы — на 30,3%, икра лососевых рыб — на 22,9%.