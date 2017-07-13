ЦБ КНР укрепил национальную валюту после незначительного ослабления

Пекин, , 09:04 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 13 июля 2017 года паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7802 юаня за доллар. Таким образом, главный финансовый регулятор Китая укрепил национальную валюту на 66 базисных пунктов.

Укрепление юаня произошло на фоне положительных новостей от Главного таможенного управления КНР, которое отчиталось о внешнеторговом обороте страны за первое полугодие. Рост экспорт и импорта, а также постепенное ускорение темпов восстановления экономики оказали положительное влияние на курс национальной валюты КНР, пишет «Синьхуа».

В последние месяцы европейские и американские аналитики неоднократно обвиняли власти КНР в умышленной деноминации юаня с целью стимулирования внешнеторгового оборота. В Пекине с данным утверждением не согласны, по мнению властей КНР, колебания курса юаня вызваны финансовой активностью третьих стран и глобальными финансовыми процессами.

Согласно заявлению ЦБ КНР, ежедневные колебания национальной валюты в пределах 2% не оказывают никакого влияния на экономику страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 11 июля паритетный курс китайского юаня к доллару США установился на отметке 6,7983 юаня за доллар. Юань ослаб по отношению к доллару США на 19 базисных пунктов.

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