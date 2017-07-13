Новую ТЭЦ построят в сахалинском Холмске

Холмск, Сахалинская область, , 09:14 — REGNUM В сахалинском городе Холмск построят новую современную ТЭЦ. Действующая станция построена более полувека назад и не отвечает современным требованиям. Решение о строительстве нового объекта теплообеспечения принял губернатор Сахалина Олег Кожемяко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вот уже на протяжении нескольких лет старая холмская котельная работает с дефицитом мощности, что ведет к серьезному перерасходу угля. А выход из строя хотя бы одного из отопительных котлов приведет к прекращению теплоснабжения сразу трети населения портового города. Каждую зиму местные коммунальщики живут в режиме повышенной готовности к самому худшему.

«Зимой все держится на честном слове и энтузиазме. Весь отопительный сезон детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения находятся на грани закрытия. Единственный выход — строительство новой ТЭЦ», — изложил ситуацию губернатору руководитель холмской ТЭЦ Алексей Летечин.

Олег Кожемяко поручил в кратчайшие сроки произвести все расчеты и подготовить проектно-сметную для строительства новой ТЭЦ.

«Мы, безусловно, финансово поддержим строительство такого объекта. Это решит в городе сразу множество вопросов. Помимо бесперебойного теплоснабжения, будут созданы новые рабочие места, будут новые поступления в бюджет, появится новый импульс для развития всех отраслей экономики», — сказал Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, коммунальные проблемы в Сахалинской области давно требуют решения. В Холмске впервые с советских времен занялись решением проблемы водоснабжения. Долгие годы жители портового города жили в условиях сеансовой подачи питьевой воды. В Поронайске жители много лет испытывали трудности с водоснабжением. Но проведенная модернизация, на которую потратили 160 млн бюджетных рублей, ситуацию не улучшила. Проектировщики не учли рекомендаций коммунальщиков. В результате вместо воды из кранов поронайцев течет грязь, а мэрия в суде пытается заставить проектную организацию исправить ошибки.