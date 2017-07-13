Финляндия одобрила проект Nord Stream-2

Хельсинки, , 08:43 — REGNUM Правительство Финляндии не возражает против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила директор энергетического департамента министерства экономики и труда страны Лииза Ханкинхеймо, пишут 13 июля «Известия».

Согласно оценке профильного министерства, реализация проекта Nord Stream-2 не отразится на состоянии газового рынка Финляндии, более того, может позитивно повлиять на загрузку местной промышленности.

«Планируемый к строительству газопровод «Северный поток — 2», так же как и «Северный поток», пройдет через Финляндию и страны Балтии. Он не повлияет на газовый рынок в Финляндии. Соответственно, наша позиция по этому вопросу нейтральна», — отметила Ханкинхеймо.

По ее словам, строительство газопровода в финских территориальных водах начнется в марте 2018 года. Ранее компания «Газпром» объявляла о том, что старт намечен на второй квартал 2018 года.

Как пояснил изданию представитель Минэнерго, «зеленый свет» газопроводу со стороны Хельсинки свидетельствует о плановом выполнении проекта. В августе 2017 года российская сторона должна направить властям Финляндии заявку на строительство газопровода.

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По данным представителя оператора проекта Nord Stream 2 AG, согласование проекта стартует в августе-сентябре 2017 года, следующей стадией должно стать одобрение шведской и датской сторон.

Маршрут «Северного потока — 2» пройдет примерно там же, где проложен действующий газопровод «Северный поток». Это территории балтийских стран, а также Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Правительства всех указанных стран должны дать добро на осуществление проекта.

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