Развитию свободного порта и двум ТОР в Приморье препятствуют чиновники?

Владивосток, , 08:37 — REGNUM В Приморском крае прокуратура выявила массовые нарушения со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления при обеспечении функционирования территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский», а также свободного порта Владивосток. Чиновники отказывают резидентам в земле, проводят незаконные проверки и не возводят инфраструктуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Елена Телегина.

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В рамках прокурорской проверки было установлено, что органы исполнительной власти Приморья нарушили сроки проведения конкурсных процедур и заключения госконтрактов на строительство инфраструктуры для территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский».

Резидентам ТОР «Михайловский» незаконно отказали в предоставлении пяти земельных участков и последующей постановке их на кадастровый учёт.

Исполнительная власть Приморского края нарушила федеральное законодательство и не приняла меры по финансированию строительства объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и прочей инфраструктуры на территории свободного порта Владивосток за счёт ассигнований из региональной казны.

В отношении резидентов порто-франко незаконно выносились постановления об отказе в выделении земли, заявления об аренде участков зачастую рассматривались несвоевременно. В частности нарушения вскрылись со стороны краевого департамента земельных и имущественных отношений, а также органов местного самоуправления.

Вместе с тем надзорные органы без согласования с министерством по развитию Дальнего Востока России проводили проверки в отношении резидентов, превышая допустимые сроки и не внося в Единый реестр сведений о результатах этих проверок.

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Всего выявлены 179 нарушений закона в отношении функционирования ТОР и СПВ, а также деятельности резидентов. Внесены 24 протеста на противоречащие закону нормативно-правовые акты, возбуждены 17 административных производств.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая в конце июня 2017 года на совещании в Хабаровске, отметил, что ускоренному развитию Дальнего Востока мешают региональные органы власти, которые создают административные барьеры для реализации инвестиционных проектов, требуют от бизнесменов лишние бумаги, несвоевременно совершенствуют нормативно-правовую базу и так далее.