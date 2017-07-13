Финляндия придерживается нейтралитета по поводу Nord Stream — 2

Хельсинки, , 08:28 — REGNUM Финляндия не считает, что «Северный поток — 2» повлияет на газовый рынок страны. Как подчеркнула директор энергетического департамента Минэкономики и труда страны Лииза Ханкинхеймо, Хельсинки не выступают против этого проекта. Об этом пишет газета «Известия».

Ханкинхеймо отметила, что вторая ветка запланированного газопровода будет проложена так, как и «Северный поток». Трубопровод пройдет через Финляндию и прибалтийские страны. Поскольку «Северный поток — 2» не повлияет на газовый рынок Финляндии, то власти страны держат по этому поводу нейтралитет.

Советник министра Кари Мякинен заявил, что финская сторона уже проинформирована по поводу заявки на прокладку газопровода и готова получить ее уже в сентябре. Обычно заявка подается за шесть месяцев до начала прокладки трубопровода. Пока в Хельсинки такой запрос не поступал, сказал советник министра.

В целом же для реализации «Северного потока — 2» необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Еще в прошлом году заявки были поданы почти во всех странах из перечисленных.

Отметим, что в последнее время ситуация вокруг реализации проекта «Северный поток — 2» обострилась. Еврокомиссия вырабатывает общий подход к этому проекту. Так, 26 июня состоялись первые обсуждения между главами Минэнерго стран ЕС по поводу предоставления мандата ЕК для переговоров с Россией о «Северном потоке — 2». По итогам встречи вице-президент Еврокомисси по энергосоюзу Марош Шефчович отмечал, что министры энергетики членов Евросоюза в основном одобрили подход Еврокомиссии в вопросе создания специальной юридической базы для будущего газопровода. Причем Польша выступает за то, чтобы этот мандат был максимально ужесточен.

Дело в том, что, как считают в ЕК, функционирование газопровода должно регулироваться специальными требованиями, под которые «Северный поток — 2» сейчас не попадает. Для этого планируется создать специальную юридическую базу. По мнению ряда экспертов, такой подход нечестен по отношению к российскому проекту, к нему не должно применяться никакое специальное законодательство.

Против «Северного потока — 2» настроены, например, в Прибалтике, Польше, на Украине и в некоторых других странах, поскольку этот проект, как они считают, усилить позиции «Газпрома» на газовом рынке ЕС и является «энергетическим оружием России». Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом лидеры прибалтийских стран пожаловались ему на этот проект. При этом ряд латвийских компаний теперь просит правительство компенсировать им потери в результате отказа участвовать в «Северном потоке — 2».

Глава департамента по связям с общественностью «Северный поток — 2» Ульрих Лиссек ранее заявлял, что этот газопровод не является заменой какого-либо другого маршрута поставок, но рынок должен сам решить, какой из имеющихся вариантов по импорту российского газа в ЕС наиболее выгоден. По словам Лиссека, внутреннее производство нефти и газа в Евросоюзе сокращается, а потребление энергоресурсов будет оставаться на сегодняшнем высоком уровне в среднесрочной перспективе. Поэтому необходимо импортировать газ для удовлетворения своих энергопотребностей. В этом случае российский газопровод станет важной частью решения проблемы нехватки собственных энергетических ресурсов.

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