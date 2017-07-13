«Нефть сдерживает увеличение добычи в США»

Москва, , 08:18 — REGNUM Нефтяные котировки торговались 12 июля в узких диапазонах до выхода данных Минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 июля, снизились на 7,6 млн баррелей, до 495,4 млн баррелей (прогноз был 2,85 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 1,647 млн баррелей (прогноз был — 1,147 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились 3,13 млн баррелей (прогноз был 1,13 млн барелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 59 тыс., до 9,397 млн баррелей в сутки.

Рынок отреагировал ростом цен на Brent до $48,72, после чего последовал откат к уровню $47,32. Негативное влияние на цены могли оказать несколько факторов. Первый, увеличение добычи нефти в США. Второй, укрепление доллара после публикации доклада текста главы ФРС США Дж.Йеллен. Третий, выход ежемесячного отчёта ОПЕК.

В отчете говорится, что картель в июне увеличил добычу нефти, несмотря на соглашение по её ограничению. Рост был вызван увеличением добычи в Ливии, Нигерии, Анголе, Ираке и Саудовской Аравии.

13 июля на торгах в Азии за баррель Brent дают $47,74. Трейдеры пока не уверены в дальнейшем росте котировок. Коррекция с $48,72 была резкая. Чтобы её нивелировать, покупателям необходимо до американской сессии вернуться к $48,72. Сделать это на дорожающем долларе при отсутствии новостного фона не получится.

Хорошим знаком для покупателей будет восстановление котировок до $48,33. Если цена упадет до 47,00/16, то можно ждать продолжения консолидации на этих уровнях до 14 июля.

Напомним, 12 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,46%, до $47,52 за баррель, WTI — на 2,32%, до $45,66 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ выросла на 3,33% и составила $44,72 за баррель.

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