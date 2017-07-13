Перелет на Курилы группам туристов обойдется вдвое дешевле

Южно-Сахалинск, , 08:14 — REGNUM Стоимость авиабилета из Южно-Сахалинска до Курильских островов снижена в два раза. Об этом сообщила журналистам 13 июня начальник управления туризма агентства по туризму Сахалинской области Наталья Иванова.

Она отметила, что между правительством региона, авиакомпанией «Аврора» и туристическими компаниями было заключено соглашение о снижении цен на билеты. Власти Сахалинской области выделили 12,8 млн рублей на субсидирование стоимости перелета.

Таким образом, билет на рейс из Южно-Сахалинска до Южно-Курильска и обратно обойдется путешественникам в 15−16 тыс. рублей, тогда как прежде он стоил 30−32 тыс. рублей. Отмечается, что цены будут действовать при условии, что группа включает по меньшей мере пять человек.

Ранее порядок предоставления субсидий на авиаперелеты до Курил был изменен, что привело к заметному росту цен на билеты и сокращению потока туристов. На экономике Курильских островов это отразилось негативно.

Иванова добавила, что отдых на Курилах никогда не обходился дешево, однако спрос на туры в регион стабильно увеличивался. По ее словам, Курилы — исключительная территория, туристическое направление здесь нужно «раскручивать».

По мнению правительства региона, субсидирование перелетов на острова будет способствовать возвращению к экономическим показателям 2016 года. Субсидия предоставлена до 31 октября 2017 года.

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