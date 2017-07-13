На Камчатке рыбакам увеличат квоты на вылов из-за хороших подходов лососей

Петропавловск-Камчатский, , 07:36 — REGNUM Учитывая высокий уровень освоения квот на красную рыбу на восточном побережье Камчатки, научным сотрудникам дано поручение оперативно рассмотреть материалы, собранные КамчатНИРО по подходам и заполнению нерестилищ, чтобы увеличить рекомендованный вылов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Росрыболовстве.

Речь идет об Усть-Камчатском районе Камчатки, где сейчас идет основная рыбалка. По последним данным, там уже выловлено более 12,5 тыс. тонны нерки, что на 8,5% больше уровня 2016 года. Чавычи освоено 267,1 тонны. Начался промысел горбуши и кеты. В других районах также отмечается хороший подход рыбы — где-то больше, чем за два предыдущих года, где-то на уровне 2015 года (основная рыбалка в нечетные годы на Камчатке идет на восточном побережье, а в четные — на западном).

Всего, с начала старта лососевой путины на Камчатке (с 1 июня), рыбопромышленники уже освоили 24,5 тыс. тонн, что на 20% больше аналогичного периода 2015 года. Всего же изначально им разрешили выловить 168 тыс. тонн рыбы.

ИА REGNUM отмечает, что лососевая путина считается главной рыбалкой года на Камчатке. На освоении квот работают десятки предприятий. В период путины в регионе снижается уровень безработицы, так как сотни людей уезжают на рыбные заводы.