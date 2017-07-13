Резидент ТОР Якутии намерен собирать китайское оборудование для горнодобычи

Якутск, , 07:36 — REGNUM Резидент ТОР «Южная Якутия», компания «Колмар» намерена построить на территории опережающего развития предприятие, на котором будут собирать оборудование для открытых работ по добыче полезных ископаемых. Реализовывать проект планируется совместно с китайскиим партнёрами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства развития Дальнего Востока.

По словам гендиректора «Колмар» Сергея Цивилёва, намерение собирать китайское оборудование для горнодобычи рассматривается компанией серьёзно.

«Мы вышли на новый рубеж и уже закладываем 12 млн обогатительную фабрику, мы намерены заниматься строительством аэропортов, — также рассказал руководитель компании о её планах. — «Южная Якутия» обладает уникальными запасами коксующихся углей, железной руды и редкоземельных металлов, минеральных удобрений».

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Главные проекты «Колмара» — строительство обогатительных комбинатов «Денисовский» и «Инаглинский» — также реализуются при участии китайских партнёров, а именно государственной корпорации AVIC International. Кроме того, Китай намерен впоследствии приобретать продукцию «Ингалинского ГОК». Одним из потребителей станет китайская металлургическая корпорация Baosteel Resources Ltd, она готова приобретать 240 тыс. тонн угольного концентрата в год, обсуждается возможность увеличения этого объёма до 1,5 млн тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в головном офисе ООО «УК «Колмар» в Москве было подписано соглашение о поставке коксующегося угля из Южной Якутии корпорации Baosteel Resources Ltd. Эта компания является одним из пяти мировых гигантов-производителей стали, «Колмар» станет её первым и основным партнёром в России.

«Мы одна из крупнейших мировых компаний, и наши потребности весьма велики. Полагаю, что объёмы наших закупок, стартовав от 200 тысяч тонн, будут только расти», — сказал тогда председатель совета директоров китайской корпорации Ли Цинюй.

Напомним, запасы угля по участку на двух пластах Ингалинской горнообогатительной фабрики составляют более 650 млн тонн, а добывать планируется более 12 млн тонн в год. Запасы угля на Денисовском ГОКе составляют около 230 млн тонн.