США хотят пересмотреть условия торгового соглашения с Южной Кореей

Вашингтон, 13 июля 2017, 05:38 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть торговое соглашение с Южной Кореей, передаёт агентство Bloomberg.Как сообщается, американская сторона уже направила официальное уведомление об этом властям республики.
В письме к министру торговли Южной Кореи Ю Хьюнг-Хвану торговый представитель США Роберт Лайтхайзер попросил организовать специальную сессию между должностными лицами двух стран для обсуждения возможных «поправок и модификаций».
Как отметил Лайтхайзер, переговоры станут возможностью «разрешить ряд проблем, связанных с доступом на рынки в Корее для экспорта США, а самое главное, обсудить существенный дисбаланс в торговле».
Министерство торговли Южной Кореи в своём заявлении пообещало вскоре направить в Соединённые Штаты должностное лицо, чтобы обсудить дату и повестку переговоров.
В то же время, как отмечается, в Сеуле дали понять, что не намерены торопиться с внесением правок в двусторонний договор по запросу США. В министерстве считают, что первым шагом должен стать совместный анализ заявлений Вашингтона о влиянии положений соглашения на торговлю.
Соединённые Штаты рассчитывают «заложить основу» для начала переговоров в течение месяца.