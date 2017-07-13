Семь лотов и четыре месяца на строительство: странные торги в Татарии

Казань, , 05:16 — REGNUM

В Татарии объявлены торги на крупную сумму, за которую победитель должен будет провести строительство пяти спортобъектов, двух школ и осуществить комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в разных районах. В аукционе, намеченном на 31 июля, заявлено семь лотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсную документацию.

Начальная цена лотов — 76 646 901,45 рубля. За эти деньги победитель должен будет до 1 декабря 2017 года провести комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 58 жилых домов в селе Хасаншаих Арского муниципального района, построить четыре спортивных объекта в четырёх районах и две школы в н.п.Татарское Бурнаево Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского муниципального района и н.п.Казанка Черемшанского сельского поселения Черемшанского муниципального района. Кроме того, в списке строительных задач — универсальные спортплощадки в пгт. Балтаси Балтасинского муниципального района и селе Атабаево Лаишевского муниципального района, футбольное поле на улице Гаврилова в Казани для МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа «Савиново», спорткомплекс для компактной жилищной застройки в юго-западной части села Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой», которое антимонопольная служба ранее привлекала к ответственности за нарушение закона, связанного с укрупнением лотов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Управление ФСБ по Татарии инициировало проверку по соблюдению антимонопольного законодательства ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление». Ведомство усмотрело признаки нарушения в семи госзакупках, которые учреждение провело в мае 2017 года.

Нарушения, на которые указывает УФСБ по Татарии, связаны с укрупнением лотов. По мнению ведомства, это может ограничить потенциальный круг участников и создать условия для недобросовестной конкуренции, формируя предпосылки для неэффективного использования бюджетных средств.

Позднее антимонопольная служба подтвердила, что, если бы заказчик не укрупнил лоты, указав условие, что стоимость ранее исполненного контракта должна составлять 20% от заявленной начальной по этим торгам, то участников было бы больше.

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